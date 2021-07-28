Обвиняемым в продаже деталей к С-300 на Украину дали срок

Граждане России и Армении, которых обвинили в контрабанде деталей к ЗРС С-300, получили 9,5 и 10,5 года строгого режима соответственно. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ РФ.

Ростовский областной суд вынес приговоры россиянину Денису Лобову и гражданину Армении Арарату Хачатряну. Они участвовали в контрабанде из России на Украину радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300, составляющего гостайну. Об этом сообщило РИА «Новости».

«За совершение преступлений, предусмотренных статьей 275 „Государственная измена“ и статьей 276 „Шпионаж“ УК России суд приговорил Лобова к лишению свободы на девять лет и шесть месяцев, Хачатряна — на 10 лет и пять месяцев соответственно», — сказано в сообщении.

Оба мужчины будут отбывать свой срок в колонии строгого режима.

Следствие выяснило, что Лобов и Хачатрян собирали данные о клистронах, которые входят в состав ЗРС С-300. Образцы они передавали на Украину. Лобов хранил оборудование в подвале своего дома, там же готовил его к продаже. Хачатрян отвечал за транспортировку клистронов на Украину. Передавать приборы удавалось через жителей приграничной территории.

«Конечным получателем клистронов выступила государственная компания «Укроборонпром», — подчеркнули в ФСБ.

Хачатряна задержали в мае 2020 года, когда он приехал в Россию с очередной закупки.

Клистрон — это прибор, который преобразует постоянный ток в переменный. Он используется в сверхвысокочастотных генераторах радиолокаторов, маломощных передатчиках, измерительной аппаратуре.