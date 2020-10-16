Обвиняемый во взятке экс-чиновник Минпромторга решил доказать невиновность выпиской из казино

Бывшего чиновника Владимира Потапкина обвиняют в крупной взятке. Его адвокаты раздобыли выписку из казино. В ней говорится, что предполагаемый посредник был игроманом и мог спустить эти деньги. Взятка до рук Потапкина так и не дошла.

Следователи и прокурор считают посредником в передаче 80-миллионной взятки юриста Антона Толмачева, который сейчас находится в розыске.

«Толмачев проигрывал все деньги, которые к нему попадали. Это был факт, о котором знали все его знакомые. Он занимал и проигрывал деньги у многих наших знакомых. Делать посредником в получении взятки человека, который не контролировал себя в вопросе денег, — это очень глупо», — приводит РБК слова Потапкина в суде.

Адвокат юриста Александр Забейда подтвердил РБК, что Толмачев был лудоманом и лечился у психиатра. За три с половиной года он проиграл в казино и букмекерских конторах 283,7 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные аудиторского заключения.

Экс-директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина задержали летом прошлого года. По версии прокурора, он получил от компании «Азия лес» взятку в размере 80 миллионов рублей взамен на полумиллиардную субсидию. Посредником при передаче взятки считают Толмачева, который уехал за границу.