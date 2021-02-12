Обвиняемый в убийстве учительницы в Воронеже сознался в содеянном. Его заключили под стражу

Артем Селютин, обвиняемый в убийстве 47-летней учительницы в Воронеже, сознался в содеянном. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщил Следственный комитет РФ.

Тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили в Воронеже 2 февраля возле одного из кафе на Московском проспекте. Следователи установили личность подозреваемого в убийстве — им оказался 31-летний мужчина, которого объявили в федеральный розыск и позже задержали.

Обвиняемый в убийстве после совершения преступления успел покинуть страну, сообщили «Вести Воронеж». Об этом стало известно во время суда. Где именно задержали Селютина, не уточнили.

Селютин признал вину и рассказал, как расплавлялся с женщиной. Следователи изъяли у обвиняемого одежду и обувь, в которые он был одет в день совершения преступления.

В Тверской области ранее задержали подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы. Мужчина дал признательные показания. По предварительным данным, он состоял в отношениях с матерью убитой девочки.