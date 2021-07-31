Обвиняемый в убийстве школьницы под Самарой расплакался в суде

Бывший подполковник полиции, обвиняемый в убийстве девятиклассницы в Самарской области, заплакал в зале суда. Ближайшие пару месяцев экс-полицейский проведет в СИЗО.

Видео с заседания суда выложили в Telegram-канале газеты «Известия». На кадрах можно заметить, что бывший сотрудник полиции переживает и не может сдержать слез.

Обвиняемый частично признал свою вину. Его поместили под стражу до 29 сентября.

Тело 15-летней школьницы с ножевыми ранениями обнаружили в поселке Петра Дубрава поздно вечером 29 июля. В тот же день очевидцы видели, как мужчина на Toyota прижимал тело девочки к земле, а потом скрылся с места. Было установлено, что этот автомобиль принадлежит подполковнику полиции, проживающему в том же поселке. Его задержали, а в пятницу уволили из органов.

Следствие предполагает, что мужчина мог сбить школьницу на машине, а после этого нанес ей удары ножом, чтобы скрыть факт ДТП. В СК при этом отмели версию, что задержанный мог состоять с школьницей в интимных отношениях.

Девочка была единственным ребенком в семье. Ее мать умерла несколько лет назад от тяжелого заболевания, воспитанием занимался отец. А полицейский раскрывал особо тяжкие преступления. Его семья и коллеги не могут поверить, что он мог совершить убийство.