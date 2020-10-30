Обвиняемый в убийстве подросток из Севастополя предстанет перед судом
Обвиняемый в убийстве знакомого подросток из Севастополя предстанет перед судом. Следователи завершили расследование дела, сообщил сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по региону.
«Следственным отделом по Нахимовскому району Севастополя установлено, что 28 июня обвиняемый в ходе ссоры со своим знакомым, нанес последнему телесные повреждения», — уточнили сотрудники СК.
Пострадавший был доставлен в Городскую больницу № 1. Там он скончался через непродолжительное время. Помимо прочего, было установлено, что в ходе конфликта несовершеннолетний нанес передвигающемуся на костылях мужчине не менее 10 ударов руками.
Уточняется, что в ближайшее время дело будет направлено в суд.