Обвиняемый в убийстве подросток из Севастополя предстанет перед судом

«Следственным отделом по Нахимовскому району Севастополя установлено, что 28 июня обвиняемый в ходе ссоры со своим знакомым, нанес последнему телесные повреждения», — уточнили сотрудники СК.

Пострадавший был доставлен в Городскую больницу № 1. Там он скончался через непродолжительное время. Помимо прочего, было установлено, что в ходе конфликта несовершеннолетний нанес передвигающемуся на костылях мужчине не менее 10 ударов руками.

Уточняется, что в ближайшее время дело будет направлено в суд.