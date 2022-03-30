Обвиняемый в убийстве мужчина из ХМАО скрывался 16 лет

Житель ХМАО на протяжении 16 лет скрывался от полиции. Злоумышленника обвиняли в убийстве. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

По версии следователей, мужчина совершил преступление в мае 2006 года в городском поселении Лянтор. Между ним и его знакомым завязался конфликт, в результате которого подозреваемый ударил приятеля ножом в область жизненно-важных органов.

«После совершения преступления злоумышленник покинул пределы округа. В ходе расследования уголовного дела подозреваемый был объявлен в федеральный розыск», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемого удалось обнаружить в феврале этого года в Приморском крае. Его доставили в ХМАО.