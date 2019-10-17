  • Обвиняемый в убийстве Каторгиной сделал циничное предложение ее родственникам

    17 октября 2019, 17:38

    Андрей Иванов

    Один из фигурантов дела об убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, Михаил Федорович, предложил родным погибшей компенсацию — он заявил, что может им «сделать ребенка». Об этом сообщил портал E1.ru со ссылкой на собственного корреспондента.
    Обвиняемый в убийстве Каторгиной сделал циничное предложение ее родственникам

    «Денежно. Могу ребенка сделать», — ответил обвиняемый на вопрос журналистов о возмещении ущерба.

    Каторгина пропала 10 октября. В тот день она отправилась на встречу с потенциальным покупателем ее автомобиля Аudi Q5.

    Несколько дней спустя тело 27-летней женщины нашли в канализации в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. У нее осталась девятилетняя дочь.

    Позже полицейские вышли на след подозреваемых в преступлении — Федоровича, его жену Екатерину Меньшикову и таксиста Марата Ахметвалиева — и задержали их.

    Ленинский районный суд Екатеринбурга 17 октября арестовал трех обвиняемых в убийстве Каторгиной на один месяц и 27 дней. Был проведен следственный эксперимент.

    Все трое частично признали свою вину.