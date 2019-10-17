Обвиняемый в убийстве Каторгиной сделал циничное предложение ее родственникам

«Денежно. Могу ребенка сделать», — ответил обвиняемый на вопрос журналистов о возмещении ущерба.

Каторгина пропала 10 октября. В тот день она отправилась на встречу с потенциальным покупателем ее автомобиля Аudi Q5.

Несколько дней спустя тело 27-летней женщины нашли в канализации в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. У нее осталась девятилетняя дочь.

Позже полицейские вышли на след подозреваемых в преступлении — Федоровича, его жену Екатерину Меньшикову и таксиста Марата Ахметвалиева — и задержали их.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 17 октября арестовал трех обвиняемых в убийстве Каторгиной на один месяц и 27 дней. Был проведен следственный эксперимент.

Все трое частично признали свою вину.