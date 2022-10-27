Обвиняемый в убийстве двух девочек в Рыбинске признал свою вину | 360°

Эксклюзив 27 октября 2022, 16:11 Обвиняемый в убийстве двух девочек в Рыбинске признал свою вину Прокурор Федоренко: обвиняемый в убийстве двух девочек в Рыбинске признал свою вину в суде РИА "Новости"

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Житель Рыбинска Виталий Молчанов, подозреваемый в убийстве двух девочек, признался в совершении преступления как на следственных мероприятиях, так и в суде. Об этом «360» рассказал прокурор Ярославской области, государственный обвинитель по делу Петр Федоренко.

«Да, он признан вину на следствии и во время судебного заседания. Процесс прошел в закрытом режиме, там малолетняя потерпевшая», — заявил Федоренко.

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Молчанову предъявили обвинение в четырех особо тяжких преступлениях. Среди них убийство двух малолетних с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.

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Наиболее строгий возможный вид наказания — пожизненное лишение свободы.

Федоренко отметил, что проведенная судебно-психиатрическая экспертиза доказала, что обвиняемый является вменяемым. В момент совершения преступления он полностью осознавал характер и значение своих действий. В принудительном лечении Молчанов не нуждается.

«В первый раз в суд поступало дело о применении в отношении него мер медицинского характера, то есть принудительного лечения. По ходатайству стороны обвинения в рамках первого рассмотрения дела судом назначалась экспертиза, которая установила, что он является вменяемым», — заключил прокурор области.

Молчанов проходит по обвинению в убийстве двух девочек в 2020 году.