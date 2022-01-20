Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени отказался признавать вину

Виталий Бережной, который обвиняется в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени, отказался признавать вину. По его словам, правоохранительные органы оказывали на него давление.

«Это не чистосердечное признание, это было сделано под давлением, в том числе и физическим. На всем протяжении следственных действий оказывались противоправные действия сотрудниками полиции. Ничего такого, в чем меня обвиняют, я не делал», — сказал Бережной во время суда, его процитировал ТАСС.

Ленинский районный суд Тюмени ранее на этой неделе рассмотрел жалобу адвоката Бережного. Тот просил признать незаконным отказ от открытия уголовного дела о превышении должностных полномочий. Однако суд защитнику отказал.

Восьмилетняя девочка пропала в Тюмени 30 июня 2021 года. Во второй половине августа ее тело нашли у озера, недалеко от дома ребенка. По факту случившегося СК завел уголовное дело об убийстве малолетнего. Правоохранительные органы по подозрению в совершении преступления задержали Бережного, он сознался в содеянном. В конце 2021 года его арест продлили до 1 марта 2022 года.