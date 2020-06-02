Обвиняемый в убийстве девочки в Крыму оказался ее крестным

Известно, что это произошло, когда отец убитой отправился на рыбалку вместе с другом — ее крестным. Они взяли малышку с собой. Мужчины сидели на берегу и выпивали, когда девочка исчезла.

Задержанный сознался в преступлении. Ранее он уже был судим дважды: за сексуальные действия в отношении ребенка младше 16 лет и за угрозу убийством.

Ранее стало известно, что ребенка нашли мертвым спустя сутки после исчезновения на дне Северо-Крымского канала.