Криминал 19 марта 2024, 04:48 Обвиняемый в убийстве более 30 пенсионерок скажет последнее слово в суде в Казани Pixabay

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Обвиняемый в убийстве более 30 пенсионерок в разных городах России Радик Т. 19 марта выступит с последним словом в Верховном суде. Слушание пройдет в Казани, сообщил РИА «Новости» представитель суда.

Фигуранту предъявили обвинение в совершении более 30 убийств, трех покушений на убийство и свыше 30 разбойных нападений на пенсионерок. Верховный суд приступил к рассмотрению дела против Радика Т. в октябре 2022 года.

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«Последнее слово подсудимого Радика Т. — 19 марта в 10:00 часов», — сообщил собеседник агентства.

Государственный обвинитель просил назначить обвиняемому пожизненное заключение в колонии строгого режима.

Ранее суд в Кургане вынес приговор 43-летнему мужчине по делу об убийстве и изнасиловании девушки на веранде детского сада в 1999 году. Убитую нашли сотрудники учреждения.