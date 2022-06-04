Обвиняемый в убийстве армянского предпринимателя признался в преступлении

Мужчина, которого обвинили в убийстве предпринимателя Оганеса К., признался в совершенном преступлении. Об этом сообщила газета «Московский Комсомолец» со ссылкой на представителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

«В ходе допроса молодой человек признал свою вину и подробно показал в ходе проверки показаний на месте, как совершил преступление», — уточнила она.

4 июня Хамовнический суд пример решение насчет ареста обвиняемого.

Бизнесмен был убит в центре Москвы 2 июня. Есть предположение, что преступление совершили по заказу. Предприниматель шел в компании женщины около ресторана «Сейджи», когда неизвестный выстрелил в него несколько раз, сфотографировал тело и скрылся. Спутницу убитого преступник не тронул.

Выяснилось, что предприниматель сам долгое время был в розыске на территории Армении по подозрению в убийстве вора в законе Рафика Мадояна. Полицейские предотвратили преступление, после чего бизнесмен выехал из страны и получил российское гражданство.

Предполагаемого киллера задержали на следующий день после убийства 3 июня. Он сразу дал показания.