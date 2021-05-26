Обвиняемый в смерти двухлетнего пасынка житель Урала имеет неснятую судимость

Арестованный по обвинению в убийстве двухлетнего ребенка житель поселка Западный из Челябинской области уже привлекался к ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья. Об этом «360» рассказала исполняющий обязанности прокурора Сосновского района Ирина Климкова.

Она заявила, что при избрании меры пресечения настаивала на аресте из-за тяжести совершенного преступления и личности обвиняемого.

«У него неснятая судимость. Его привлекали за совершение преступлений против жизни и здоровья», — заявила она.

Труп ребенка с крупными ожогами нашли в квартире поселка Западный. По подозрению в убийстве следователи задержали отчима.

По версии ведомства, нетрезвый мужчина причинил ребенку травмы, от которых он скончался через несколько дней. Отчиму предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью». По решению суда обвиняемого взяли под стражу на два месяца. Своей вины мужчина не признал. По его словам, мальчик оказался в горячей ванне по недосмотру жены.

Следователи завели уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». В ходе расследования они намерены проверить работу сотрудников социальной службы и опеки. Семья состояла на учете как неблагополучная, а мать погибшего ребенка лишалась родительских прав на старшего сына.