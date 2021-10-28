Обвиняемый в ритуальном убийстве подростка под Рязанью прятал краденое оружие в лесу

Обвиняемый в ритуальном убийстве 15-летнего подростка под Рязанью оказался причастен к краже оружия и боеприпасов. Похищенные охотничий карабин «Тигр», гладкоствольное ружье и более 90 патронов он хранил в тайниках в лесу.

Об обнаружении схронов сообщили в пресс-службе регионального УМВД. По данным ведомства, оружие обвиняемый похитил из квартиры жителя Рязани. Специальные тайники были найдены в окрестностях двух населенных пунктов в Рязанском районе.

Также в них незаконно хранились переделанная в боевую мелкокалиберная пневматическая винтовка и более 150 патронов к ней. Полицейские полагают, что они принадлежат 52-летнему обвиняемому в убийстве подростка. Оружие и боеприпасы были изъяты.

Теперь против мужчины возбуждено еще два уголовных дела о краже и хищении оружия и боеприпасов.

Обвиняемого и его подругу ранее арестовали по делу об убийстве 15-летнего мальчика. Установлено, что мужчина был бывшим отчимом убитого. По данным следствия, они нанесли ребенку несколько ударов ножом, потом вывезли тело в лес и бросили в заброшенный колодец, где его и обнаружили полицейские. В УМВД уточнили, что арестованные практиковали оккультизм.