Криминал 22 апреля 2024, 09:22 Обвиняемый в покушении на Прозорова фиктивно прописался в Орске РИА «Новости»: подорвавший Прозорова украинский агент имел прописку в Орске РИА «Новости»

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Родственник обвиняемого в покушении на экс-подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве жил в Орске. Украинский агент оформил прописку, но никогда не жил в этом городе, заявила РИА «Новости» местная жительница Светлана Арипова.

По словам женщины, он приезжал в Орск вместе с женой-украинкой, которая имела медицинское образование и делала уколы его больному дедушке. Светлана Арипова согласилась прописать у себя внука пожилого соседа.

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«Рядом с нашим домом дед его жил, он болел, он с женой уколы ему делали. Ухаживал за дедом. Отец его в другом месте живет… Так как ему была нужна прописка, дед попросил, я его прописала, но он не жил с нами», — сказала она.

Женщина сказала, что в последний раз «жилец» приезжал в Орск примерно два года назад. Она хотела снять его с регистрации, но не смогла с ним связаться.

Взрывчатка в автомобиле Василия Прозорова сработала 12 апреля на Коровинском шоссе. Пострадавший заявил «360», что чувствует себя хорошо. Силовики задержали 41-летнего подозреваемого.