Криминал 02 февраля 2023, 17:43 Обвиняемый в мошенничестве экс-префект САО Москвы заболел пневмонией ТАСС: арестованный экс-замглавы Росприроднадзора Митволь заболел пневмонией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывшего заместителя главы руководителя Росприроднадзора и экс-префекта САО Москвы Олега Митволя доставили в больницу с пневмонией. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил ТАСС.

«Митволя отвезли в больницу системы ФСИН КТБ-1 с пневмонией», — уточнили в сообщении.

Реклама

Главк ФСИН по Красноярскому краю не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Митволь находится под арестом в Красноярске с июня 2022 года по подозрению в мошенничестве на 900 миллионов рублей при строительстве линии метро в городе.

Мера пресечения действует до 24 марта 2023 года. Следствие ведет расследование дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Митволь ранее занимал должность председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». В 2019 году компания победила в конкурсе на корректировку проекта первой линии красноярского метрополитена.

В период с 2004 по 2009 год он являлся заместителем главы Росприроднадзора, а с 2009 по 2010 год трудился на посту префекта Северного административного округа Москвы.