Криминал 18 января 2024, 13:24 Обвиняемый в избиении баскетболиста ЦСКА предстанет перед судом в Москве Избивший защитника баскетбольной команды ЦСКА в центре Москвы пойдет под суд Unsplash

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Мужчина, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью защитнику баскетбольной команды ЦСКА, предстанет перед судом в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины, который избил баскетбалиста. Его дело направят в Пресненский районный суд для рассмотрения. Сейчас фигурант находится под стражей.

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«Он обвиняется по части первой статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека“)», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, в ночь на 2 мая 2023 года злоумышленник был неподалеку от ресторана на улице Большая Никитская. У него завязался конфликт с 34-летним защитником баскетбольной команды ЦСКА, в результате которого он избил спортсмена.

Мужчина попытался скрыться с места преступления. Для этого он купил билеты за границу, но вылететь у него так и не удалось — его задержали в Международном аэропорту «Жуковский».

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