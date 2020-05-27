Обвиняемый рассказал о плохом питании в СИЗО «Лефортово»

«Арашуков заявил, что ассортимент в тюремном ларьке „Лефортово“ очень скудный. По его словам, там нет овощей, из фруктов только яблоки и лимоны. Работает ларек раз в месяц, поэтому заказанные 25 марта мясные консервы он получил лишь 19 мая, а посылки и передачи в СИЗО отменены в связи с эпидемией коронавируса», — пояснил собеседник заключенного.

Член ОНК Москвы Борис Клин подчеркнул, что Арашуков вместе с другими мусульманами просил халяльную еду, однако получить ее не удалось.

«До введения карантина заключенные получали продуктовые передачи и посылки, поэтому просьбы к ОНК в части питания касались лишь запрета санитарного врача на получение с воли рыбы. Сейчас единственным источником дополнительного питания стал тюремный ларек. Об отсутствии в ларьке овощей (огурцов, лука, чеснока), творога и сметаны, наличии всего двух видов фруктов теперь говорят и другие заключенные этого СИЗО», — добавил правозащитник.

По словам представителя администрации СИЗО «Лефортово», необходимо построить новые склады, чтобы увеличить ассортимент ларька.

Председатель ОНК Москвы Георгий Волков уточнил, что ФСИН попросят рассмотреть возможность обслуживания заключенных СИЗО «Лефортово» силами ФГУП.