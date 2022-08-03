Инспектора МЧС обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями после пожара в столичном хостеле. Как заявили в ведомстве, сотрудник действовал в рамках закона.

«МЧС России считает, что Роман Сабельников честно и профессионально выполнял свою работу, исходя из буквы закона, что подтвердила служебная проверка», — сказали ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Министерство пообещало помочь пожарному инспектору доказать невиновность. Также в ведомстве отметили, что окажут обвиняемому всю необходимую юридическую поддержку для защиты его прав.

«Министерство также будет оказывать содействие следствию и рассчитывает на проведение объективного и беспристрастного расследования», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее пожарного инспектора отправили под домашний арест. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями из-за некачественной проверки пожарной безопасности хостела. По данным правоохранителей, инспектор выявил незначительные нарушения, но не стал закрывать заведение. В ночь на 29 июля в хостеле вспыхнул пожар, жертвами которого стали восемь человек.