Обвиняемый по делу Эпштейна агент Брюнель покончил с собой в тюрьме

Модельный агент Жан-Люк Брюнель, который был обвиняемым по делу финансиста Джеффри Эпштейна, покончил с собой. Это произошло во время его тюремного заключения в Париже.

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Полиция выясняет обстоятельства его смерти.

Умершего Эпштейна осудили за совращение несовершеннолетних. В его дом приезжали девушки, младшей из которых было 14 лет.

Брюнель также был причастен к этому делу. Его обвинили в том, что это он выбирал девушек для Эпштейна, а так же несколько моделей сообщили, что он их изнасиловал.

Ранее россиянка, пожелавшая остаться анонимной, также подала в суд на Эпштейна. Она сообщила, что финансист несколько раз изнасиловал ее, а также подробно рассказала о схеме, с помощью которой он выбирал себе жертв.