Обвиняемый петербуржец назвал изготовленные наркотики порошком для 3D-принтера

По данным следствия, 45-летний петербуржец с высшим юридическим образованием с октября по ноябрь 2018 года тайно производил запрещенные вещества. Вместе со своим знакомым они арендовали дом с хозяйственной постройкой в одном из садоводств Всеволожского района Ленобласти. Там злоумышленники изготовили смесь, в которой содержалось не менее 1890,9 грамма мефедрона.

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Ленинградский областной суд счел его оправдания неубедительными и приговорил ранее не судимого мужчину к 15 годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Уголовное преследование в отношении его соучастника прекратили в связи со смертью.