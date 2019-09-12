  • Обвиняемый петербуржец назвал изготовленные наркотики порошком для 3D-принтера

    12 сентября 2019, 18:35

    Ольга Чеснокова

    Петербуржца признали виновным в изготовлении наркотиков. Пытаясь оправдаться, он объяснил, что думал, что готовит порошок для 3D-принтера. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ленинградской области.

    По данным следствия, 45-летний петербуржец с высшим юридическим образованием с октября по ноябрь 2018 года тайно производил запрещенные вещества. Вместе со своим знакомым они арендовали дом с хозяйственной постройкой в одном из садоводств Всеволожского района Ленобласти. Там злоумышленники изготовили смесь, в которой содержалось не менее 1890,9 грамма мефедрона.

    В попытке защититься обвиняемый объяснил, что все это время думал, что производит порошок для 3D-принтера.

    Ленинградский областной суд счел его оправдания неубедительными и приговорил ранее не судимого мужчину к 15 годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Уголовное преследование в отношении его соучастника прекратили в связи со смертью.