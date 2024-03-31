Криминал 31 марта 2024, 23:04 Обвиняемый Мирзоев собирался вернуться в Таджикистан после теракта в «Крокусе» Отец террориста Мирзоева: сын собирался вернуться в Таджикистан в конце марта РИА «Новости»

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Стало известно, что один из фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл» Далерджон Мирзоев собирался вернуться в Таджикистан сразу после теракта. Об этом рассказал его отец Барот Мирзоев РИА «Новости».

«Двадцатого марта он позвонил нам и сказал, что 24 или 25 марта вернется домой», — сказал он.

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Отец предполагаемого террориста также рассказал, что Мирзоев часто звонил домой, разговаривал с матерью, женой и сестрой, а также отправлял семье деньги.

Ранее отец и мать Далерджона Мирзоева выразили соболезнование семьям людей, погибших во время нападения на концертный зал. Мать подозреваемого Гулькарат сказала, что не может поверить в том, что сын пошел на массовое убийство.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу, 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, расстреливая всех на своем пути. После этого они подожгли здание и попытались скрыться. Нападавших задержали в Брянской области, по пути к украинской границе. Жертвами теракта стали 144 человека.