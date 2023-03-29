Криминал 29 марта 2023, 20:07 Обвиняемых в убийстве матери девочки-подростка в Балашихе арестовали Суд Балашихи отправил под стражу обвиняемых в убийстве матери девочки-подростка

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Расправившиеся с жительницей Балашихи по заказу ее дочери молодые люди отправились в следственный изолятор на два месяца. Такое решение принял суд городского округа. В пресс-службе СК заявили, что обвинение предъявили четырем фигурантам дела, в том числе дочери убитой женщины.

Как выяснил «360», исполнителем убийства стал юноша 2006 года рождения, избавиться от трупа ему помогал подельник на год младше. Подростков нанял знакомый дочери убитой женщины. Этот фигурант дела в ходе избрания для него меры пресечения от дачи показаний отказался.

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Обвинение заявило, что ему грозит до 20 лет лишения свободы. Мать молодого человека общаться с прессой не захотела.

Ранее суд также отправил в СИЗО саму заказчицу убийства своей матери. В ходе рассмотрения дела девочка переложила всю вину на своего знакомого и его подельников. По ее словам, она действительно ненавидела мать, но попросила друга избавиться от нее в шутку.

По данным следствия, девочка после ссоры с матерью обратилась к знакомому с просьбой помочь убить родственницу. В качестве киллеров юноша привлек своих друзей, которым пообещал 350 тысяч рублей.

Подростки дождались женщину в квартире, а когда та вошла, один из киллеров ее задушил. После группа покинула помещение и вернулась через два дня, чтобы избавиться от тела, которое они бросили у мусорных баков.