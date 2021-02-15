Обвиняемых в убийстве людей в Подмосковье националистов оставили под стражей
Басманный суд Москвы продлил арест семерым националистам, проходящим по делу об убийстве двух человек. По этому же вопросу ранее давал показания Максим Марцинкевич (Тесак). Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
«Суд до 22 мая продлил арест Максиму Хотылеву, Андрею Кайлю, Александру Лысенко, Алексею Гудилину, Павлу Хрулеву, до 21 мая — Семену Токмакову, до 16 мая — Максиму Аристархову», — сказала она. Ее процитировал ТАСС.
Шесть человек, подозреваемых в совершении убийств в начале 2000-х годов, задержали в декабре 2020 года в Москве, Тюмени и Сочи. Это Андрей Кайль, Александр Лысенков, Алексей Гудилин, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Семен Токмаков.
Им предъявили обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды. В частности, в 2007 год около Королева были убиты два человека. Запись преступления появилась в интернете.
Одним из принимавших участие в убийства был бывший лидер запрещенных в РФ праворадикальных объединений «Формат 18» и «Реструкт» Максим Марцинкевич (Тесак). По официальной версии, он покончил с собой в СИЗО в сентябре 2020 года.
Позже обвинение по этому делу предъявили Аристархову. Он отбывал срок за ограбление таксиста.