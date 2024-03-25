Криминал 25 марта 2024, 15:56 Обвиняемых в убийстве и изнасиловании братьев будут судить спустя 12 лет в Свердловской области

Читать 360tv в

В Свердловской области спустя 12 лет после совершенного преступления будут судить двух братьев, которых обвинили в изнасиловании и убийстве двух женщин. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.

Женщины пропали в 2012 году, а через год нашли их скелеты. Сразу вычислить преступников не удалось. Но открылись новые обстоятельства, благодаря которым правоохранители смогли найти и задержать мужчин в августе прошлого года.

Реклама

Оба брата уже имеют судимости. Они признались в том, что изнасиловали и убили женщин. Уголовное дело передано в суд.

Авторы: