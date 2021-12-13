Обвиняемых в убийстве Япончика отправят в колонию на максимальный срок

Двух убийц криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик приговорили к 15 и 16 годам тюрьмы, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Такое наказание назначили Муртази Шадании и Джамбуле Джанашии. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Подсудимых признали виновными в убийстве группой лиц из корыстных побуждений. Также им вменяют незаконное хранение оружия — в частности, снайперской винтовки с патронами.

Это уже второй приговор по делу об убийстве Япончика. В апреле Савеловский суд приговорил к заключению Каху Газзаева. Он получил 14 лет колонии строгого режима. Еще трое фигурантов сейчас в международном розыске.

По данным следствия, убийство заказал вор в законе Илья Самония, известный как Мало. Целью было переделать сферы влияния в преступном мире. 23 июля 2009 года группа, среди которых были Джанашия и Шадания, установила за Япончиком слежку. Они узнали, что авторитет часто посещает столичный ресторан «Тайский слон». Выждав удобный момент, один из наемников выпустил в него несколько пуль. Спустя два месяца Япончик умер в больнице от осложнений.

Вячеслава Иванькова называли «королем криминального мира 90-х». Он начинал как карманник, затем в составе банды грабил квартиры, занимался пытками и вымогательствами по всей стране. Так «главный русский мафиози» подчинил себе многие прибыльные отрасли СССР, а впоследствии возглавил организованную преступную группу в Москве. Немалую часть жизни Иваньков провел в заключении — не только в советской, но и американской тюрьме. С его именем связан не один громкий судебный процесс.