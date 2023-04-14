Криминал 14 апреля 2023, 12:36 Обвиняемых в создании ОПГ 24 полицейских заключили под стражу в Ессентуках Суд арестовал 24 полицейских по делу о создании ОПГ и взятках на 25 миллионов в Ессентуках РИА «Новости»

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Городской суд Ессентуков избрал меру пресечения 24 ростовским полицейским, которых обвиняют в создании ОПГ и получении взяток. Об этом сообщили в Telegram-канале судов Ставропольского края.

Суд рассмотрел 24 ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении сотрудников ГУ МВД России по Ростовской области. Уголовные дела возбудили по статьям об организации преступного сообщества и получении взятки в особо крупном размере.

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Предварительное расследование показало, что стражи порядка получали деньги за непривлечение к ответственности бизнесменов, имеющих административные и другие нарушения. Общая сумма взяток составила 25 миллионов рублей.

«В отношении 23 лиц судом избрана мера пресечения виде заключения под стражу на срок два месяца.

Одного из фигурантов отправили по домашний арест.

В середине апреля более 20 полицейских заподозрили в организации преступного сообщества в Ростовской области.