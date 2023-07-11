Криминал 11 июля 2023, 20:03 Обвиняемых в создании экстремистского сообщества приговорили в Москве к условным и реальным срокам СК Москвы: фигурантам дела о создании экстремистского сообщества вынесли приговор Фото: freepik.com

Читать 360tv в

Членов и создателей экстремистского сообщества в Москве признали виновными. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По версии следствия, летом 2017 года молодой человек националистических взглядов создал в России экстремистское сообщество. Вскоре он втянул в свою группу еще двоих молодых людей и троих несовершеннолетних.

Реклама

«Для руководства и координации преступной деятельности между участниками сообщества, а также проверки приверженности привлекаемых участников зарегистрировали и администрировали страницы в социальных сетях, где обсуждали общие цели и задачи, правила внутри группы по отношению к внешней среде и сбор денежных средств», — уточнили в ведомстве.

Для группы создали собственный символ и придумали манифест, который включает в себя 10 пунктов, в том числе организационные правила работы экстремистского сообщества. Злоумышленники провоцировали конфликты с прохожими на улицах в Москве и избивали их.

В итоге суд назначил двум обвиняемым наказание в виде колонии строгого режима сроком от пяти до восьми лет, еще двоим дали условный срок.

Ранее Мосгорсуд приговорил криминального авторитета Маймушева к девяти годам колонии.