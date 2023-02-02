Криминал 02 февраля 2023, 15:58 Обвиняемых в смерти мужчины в автозаке полицейских взяли под стражу СК РФ: обвиняемых в смерти мужчины в автозаке полицейских на Урале арестовали до 29 марта

Читать 360tv в

Двух сотрудников полиции, обвиняемых в гибели задержанного мужчины в автозаке в Нижнем Тагиле, взяли под стражу до 29 марта. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

«Следствие обратилось с ходатайством о заключении обвиняемых под стражу. Суд рассмотрел материалы дела и избрал меру пресечения в виде ареста до 29 марта», — сказал старший помощник главы СК России по региону Александр Шульга.

Реклама

В отношении задержанных возбудили дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Глава ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что избрание меры пресечения в виде заключения под стражу не является подтверждением вины сотрудников. Он призвал следствие разобраться во всех деталях происшествия.

Согласно информации следственных органов, 29 января сотрудники патрульно-постовой службы в Нижнем Тагиле задержали местного жителя. Его собирались доставить в отдел полиции. Однако мужчина умер после травмы при посадке в служебный автомобиль. Он получил перелом шейных позвонков.