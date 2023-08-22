Криминал 22 августа 2023, 12:59 Обвиняемых в похищении человека мужчин арестовали в Электроуглях СК РФ: в Электроуглях арестовали трех мужчин, обвиняемых в похищении человека РИА «Новости»

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Трех мужчин арестовали в Электроуглях. Их обвиняют в похищении человека и вымогательстве, сообщили в СК России по Московской области.

По данным следствия, фигуранты дела 10 июля 2023 года избили своего знакомого, затем насильно поместили его в автомобиль и увезли в неустановленное место. Там мужчину незаконно удерживали и вымогали у него полтора миллиона рублей.

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«В какой-то момент мужчина смог сбежать от похитителей и обратился в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Местоположение обвиняемых установили в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Потерпевший связался с мужчинами, чтобы отдать часть вымогаемой ими суммы. При передаче денег обвиняемых задержали.

Сейчас следователи и криминалисты осуществляют действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Правоохранители провели допросы и назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую.

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