Криминал 13 марта 2024, 10:20 Обвиняемых в организации убийства арестовали в Наро-Фоминске СК сообщил об аресте обвиняемых в организации убийства в Наро-Фоминске

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Суд арестовал обвиняемых в организации и исполнении убийства в Наро-Фоминске. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по Московской области.

Под суд попали местная жительница и ее знакомый, их обвинили в организации убийства и убийстве 40-летнего мужчины.

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По данным стороны следствия, с февраля по март 2024 года фигурантка решила избавиться от супруга по причине личной неприязни. Она обратилась к мужчине, с которым состояла в романтических отношениях и попросила убить мужа за вознаграждение в размере 1,8 миллиона рублей.

Женщина передала соучастнику нож и рассказала о местонахождении супруга. Мужчина пришел по адресу в поселке Селятино, ударил потерпевшего дважды обухом топора по голове и один раз в шею ножом. Супруг скончался на месте от полученных ранений.

Правоохранители в кратчайшие сроки установили причастных лиц, назначили ряд важных для следствия экспертиз. Продолжается работа по сбору и закреплению доказательств.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали организаторов заказного убийства адвоката.