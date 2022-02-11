Обвиняемых в ограблении магазина под Истрой арестовали

Обвиняемых в разбойном нападении на продуктовый магазин и убийстве кассирши под Истрой отправили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого в разбойном нападении на продуктовый магазин и причинении смертельных травм в Истре, меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 апреля 2022 года», — сказали в суде.

Ранее им предъявили обвинения, следователь ходатайствовал о заключении под стражу.

Преступление произошло ночью 9 февраля. Налетчики в балаклавах ворвались в магазин с рукоятками от топора. Они напали на директора магазина и ее мужа, а также на продавца-кассира.

Обвиняемые ударили сотрудников торговые точки и украли 71 тысячу рублей, после чего сбежались. Кассирша от полученных травм скончалась на месте, еще двух пострадавших госпитализировали.

Следователи открыли уголовное дело о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Подозреваемых по горячим следам задержали, они сознались в содеянном. Правоохранительные органы осмотрели место происшествия, опросили потерпевших и свидетелей. Следователи нашли часть украденных денег. В скором времени пройдут судебно-медицинские экспертизы, расследование продолжается.