Обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве привезли в СК. Видео

Четырех молодых людей, задержанных за избиение мужчины с ребенком в Новой Москве, перевезли полицейским фургоном в отделение Следственного комитета. Видео опубликовала газета «Известия».

На кадрах видно, как участников конфликта выводят по одному из фургона. Затем они заходят в здание Следкома.

Резонансная драка произошла 4 ноября в Новой Москве. Четыре человека избил двух мужчин. Один из них был с ребенком. Позже он рассказал, что сына задели в драке, и он попытался его защитить. Отец мальчика также сообщил, что у нападавших был нож.

После его слов возбужденное дело по статье хулиганство было переквалифицировано на статью о покушении на убийство. Глава Следкома Александр Бастрыкин настоял на передаче дела из полиции в его ведомство. Он также поручил проверить задержанных на причастность к другим подобным преступлениям.

Ранее RT сообщало, что все задержанные участники драки являются уроженцами одного из государств Закавказья. Трое уже успели получить российские гражданство.