Криминал 05 декабря 2023, 13:25 Обвиняемых в нападении и убийстве школьника в Иркутске отправили под стражу Иркутская прокуратура сообщила об аресте обвиняемых по делу убитого школьника РИА «Новости»

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Участников нападения на школьника в Иркутской области, во время которого юноша получил четыре смертельных удара ножом, отправили под стражу. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, суд арестовал обвиняемого в убийстве, а также пять участников нападения, которые стали фигурантами дела о групповом хулиганстве. Все они проведут в следственном изоляторе два месяца.

По данным следствия, в минувшую субботу, 2 декабря, шесть молодых людей вступили в конфликт с группой подростков на остановке общественного транспорта в Иркутске. В ходе потасовки 15-летний десятиклассник получил четыре ножевых ранения, от которых скончался на месте. Нападавшие сбежали с места преступления, но их быстро задержали.

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Выяснилось, что в напавшую группировку входили шесть молодых людей от 15 до 21 года, которые уже проходили по уголовным делам о хулиганстве.

Мать погибшего школьника пообещала, что намерена добиваться серьезного наказания для обвиняемого в убийстве сына. Женщина пояснила, что мальчик в день нападения шел домой из магазина, где подрабатывал, чтобы накопить денег на Новый год.

После резонансного убийства в социальных сетях распространилась информация, что участники преступления вдохновились популярным сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Однако в ходе допроса обвиняемые признались, что не видели ни одной серии. Не нашли связи между многосерийным фильмом и нападением и следователи.