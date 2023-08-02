Криминал 02 августа 2023, 12:27 Обвиняемых в краже у пенсионерок более десяти миллионов рублей арестовали в Москве Суд в Москве взял под стражу двух обвиняемых в похищении у пенсионерок более 10 млн рублей Unsplash

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Двоим мужчинам в возрасте 31 года и 46 лет предъявили обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Их подозревают в обмане столичных пенсионерок более чем на десять миллионов рублей. Суд принял решение взять их под стражу. Об этом рассказали в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

По данным правоохранителей, в июле злоумышленники позвонили 73-летней пенсионерке под видом сотрудников банка и убедили женщину перевести им все ее средства в размере 2,5 миллиона рублей.

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В другом случае мошенники звонили пожилой женщине в течение месяца. Они заявили пострадавшей, что ее квартиру на бульваре Яна Райниса и деньги на счету пытаются похитить, а затем уговорили ее в срочном порядке продать недвижимость. Обманутая пенсионерка передала мошенникам в общей сложности 7,8 миллиона рублей.

Ранее столичные полицейские ликвидировали в Москва-Сити кол-центр телефонных мошенников, похищавших криптовалюту.