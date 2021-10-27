Обвиняемых в избиении полицейского подростков задержали в Екатеринбурге

Троих подростков, которых подозревают в избиении 42-летнего офицера полиции возле подъезда на Химмаше, задержали в Екатеринбурге. Об этом сообщила «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Свердловской области.

Об избиении сообщила супруга сотрудником ГИБДД. Она отметила, что мужчина возвращался домой в гражданской одежде. Нападавших удалось найти довольно быстро. Возраст одного из подозреваемых — 16 лет. Его и еще одного злоумышленника уже допросили.

«В ту ночь, по предварительным данным, они искали себе жертву слабого пола, чтобы ограбить, однако им на пути попался мужчина с телефоном в руке, что и привлекло юных „гангстеров“. Собранные по данному факту материалы полиция направила для принятия процессуального решения в региональный СКР», — рассказал начальник пресс-службы областного главка, полковник Валерий Горелых