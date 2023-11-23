Криминал 23 ноября 2023, 19:06 Обвиняемых в избиении детей палкой на улице арестовали в Москве Суд Москвы арестовал двух обвиняемых в избиении детей палкой на Базовской улице

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Тимирязевский районный суд Москвы арестовал двух подозреваемых в избиении детей палкой в районе Западное Дегунино. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации следствия, вечером 19 ноября двое мужчин поставили детей на колени и избили их палками недалеко от жилого дома на Базовской улице. Кроме того, один из них также угрожал жертвам ножом.

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«Фигурантам 36 и 59 лет предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации („Хулиганство“). Вину они не признали», — отметили в ведомстве.

Подозреваемых заключили под стражу на два месяца, до 21 января 2023 года, уточнили пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Ранее еще один мужчина избил до смерти собутыльника на северо-востоке Москвы.