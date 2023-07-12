Криминал 12 июля 2023, 20:37 Обвиняемых по делу о снятии скальпа с парня в Электростали арестовали на 2 месяца Суд арестовал двух подозреваемых в снятии скальпа с парня в Электростали до 10 сентября

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Суд принял решение на два месяца отправить под арест двоих мужчин, которых обвиняют в снятии скальпа с 19-летнего парня. Об этом сообщили в Следственном комитете Московской области.

«По ходатайству следствия судом оба подозреваемых арестованы до 10 сентября 2023 года. В ближайшее время с их участием продолжится проведение следственных действий», — рассказали в ведомстве.

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На прошедшем заседании один из обвиняемых признал, что сожалеет о поступке и выразил желание принести лично извинения пострадавшему. Также он заявил, что готов оказать молодому человеку материальную помощь.

По его словам, в тот день он был пьян. Нож принадлежал ему, и именно он резал волосы.

Конфликт между мужчинами произошел 9 июля. Арестованным не понравилась прическа панка — зеленый ирокез. Они решили отрезать его, но вместе с волосами сняли парню скальп. Сейчас пострадавший находится в больнице. Реконструктивный хирург Теймур Кулиев в беседе с RT заявил, что ему понадобится многоэтапная операция.