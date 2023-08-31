Криминал 31 августа 2023, 18:25 Обвиняемых по делу движения «Весна» оставили под стражей Басманный суд Москвы продлил арест бывшим активистам движения «Весна» РИА «Новости»

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Обвиняемых по уголовному делу о создании экстремистского сообщества и реабилитации нацизма трех бывших активистов движения «Весна»* оставили под стражей. Такое решение вынес Басманный суд Москвы.

В сообщении единой пресс-службы столичных судов указали, что арест Евгению Затееву продлили на два месяца и 13 суток до 19 ноября. Двум другим фигурантам — Василию Неустроеву Яну Ксенжепольскому — меру пресечения продлили на три месяца и одни сутки, до 6 декабря.

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Бывших активистов «Весны»* задержали в начале июня этого года.

С декабря 2022 года по решению Санкт-Петербургского городского суда «Весна» считается запрещенной в России экстремистской организацией. Также она фигурирует в списке иностранных агентов.

Ходатайство о запрете движения подала прокуратура Санкт-Петербурга. В ведомстве заявили, что деятельность «Весны»* направлена на подрыв общественной безопасности и конституционного строя России.

*«Весна» — запрещенное в России экстремистское объединение, внесенное в список иностранных агентов.