Эксклюзив 24 июля 2023, 12:03 Обвиняемые в участии в террористической организации украинцы предстали перед судом Пять украинских военнопленных предстали перед Южным окружным военным судом

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Украинские военнопленные, обвиняемые в участии в террористической организации, предстали перед Южным окружным военным судом. Фигурантами стали пять человек: Юрий Макаренко, Дмитрий Рейвах, Иван Безлепкин, Глеб Петрук и Владимир Пузанов.

По версии обвинения, Макаренко, Петрук и Рейвах с февраля по март 2022 года находились в составе 46-го отдельного штурмового батальона «Донбасс-Украина»* ВСУ. Обвиняемые принимали участие в боевых действиях против мирных жителей и военнослужащих Народной милиции ДНР.

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Предполагается, что трое фигурантов вели огонь по позициям НМ Донецкой Народной Республики, находясь на временно оккупированной территории ДНР в селе Степном и в Волновахе. Представители Народной милиции задержали Макаренко, Петрука и Рейваха во время боестолкновения в Волновахе в марте прошлого года.

Пузанов и Безлепкин, по версии обвинения, принимали участие в боевых действиях в составе батальона «Донбасс» и его подразделения 46-го отдельного штурмового батальона «Донбасс-Украина»* на территориях ЛНР и ДНР. В апреле 2016 года они покинули подразделения по собственному желанию, но не сообщили об их существовании. Пузанова задержали у него дома в марте 2022 года, а Безлепкина — через месяц после этого при прохождении фильтрационных мероприятий.

*Признан террористической организацией Верховным судом Донецкой Народной Республики.