Два судимых мужчины, которые обвиняются в убийстве пятилетней девочки в Костроме, в течение недели выбирали себе жертву среди детей, рассказал источник «Царьграда». По его словам, преступление было приурочено к дню рождения одного из предполагаемых убийц.

Источник «Царьграда» рассказал, что мужчины жили вместе в общежитии, выдавая себя за отца и сына. Причем, по его словам, они якобы состояли в нетрадиционных отношениях друг с другом.

По словам собеседника издания, изначально пара хотела похитить мальчика, но в итоге украли пятилетнюю девочку. Ее похитили у здания кинотеатра на улице Северной Правды. Хотя там и не было безлюдно, никто из прохожих не остановил подозрительных мужчин с ребенком на руках, добавил источник.

Известно, что один из обвиняемых был судим за педофилию и распространение порнографии. Ему 46 лет. Второму 24 года. У него есть условная судимость за кражу. На допросе они дали признательные показания по делу об убийстве девочки.