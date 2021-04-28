Обвиняемые в сбыте наркотиков через закладки предстанут перед судом Петербурга

Обвиняемые в сбыте наркотических средств через закладки предстанут перед судом Санкт-Петербурга. У задержанных изъяли более 350 граммов метадона, сообщило ИА «Невские новости».

По информации сотрудников ГУ МВД по городу, 10 апреля прошлого года были задержаны 24-летний приезжий из Закавказья, который выступал в роли организатора, 39-летний оператор-закладчик и 40-летняя женщина-администратор интернет-магазина.

Причастность этих людей к девяти эпизодам продажи запрещенных веществ в Кировском и Красносельском районах Петербурга установлена. Наркотики они распространяли через тайники.

Дело направили в Красносельский районный суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.