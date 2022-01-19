Обвиняемые в избиении Романа Ковалева в метро начали знакомиться с материалами дела

Обвиняемые в избиении пассажира московского метро Романа Ковалева начали знакомиться с материалами уголовного дела. Об этом RT рассказал адвокат потерпевшего Евгений Корчаго.

«Пока ни о каких встречных заявлениях нам не известно. Ориентировочно ознакомление завершится к февралю, так как томов в деле немало. Если же сроки для изучения будут затягиваться, обратимся к следствию с ходатайством на этот счет», — заявил защитник потерпевшего.

Романа Ковалева избили в вагоне метро на Арбатско-Покровской линии 4 октября, когда он заступился за девушку. После драки завели дело по статье «Покушение на убийство». Позже к делу добавили статью о применении насилия в отношении представителя власти. Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО.

Сами Роман Ковалев заявлял, что не пожалел о своем поступке, и выразил надежду на то, что злоумышленников накажут по справедливости. После драки его пришлось госпитализировать с переломами костей лица. Расследование дела контролирует прокуратура. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил выплатить Ковалеву два миллиона рублей.