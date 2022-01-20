Обвиняемые по делу об аргентинском кокаине получили от 13 до 18 лет тюрьмы

Дорогомиловский суд Москвы на основании вердикта присяжных вынес приговоры фигурантам дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию. Они получили от 13 до 18 лет.

Как сообщили в пресс-службе суда, бизнесмен Андрей Ковальчик получил 18 лет лишения свободы и штраф в размере 1,8 миллиона рублей. Бывший завхоз российского посольства в Аргентине Али Абянов, Виктор Калмыков, Иштимир Худжамов получили по 17, 16 и 13 лет соответственно. Кроме того, они должны заплатить штрафы в размере 1,6 миллиона рублей, одного миллиона рублей и 900 тысяч рублей соответственно.

«Кроме того, по результатам рассмотрения уголовного дела судом вынесены два частных постановления в отношении адвокатов Сергей Юроша и Леонида Козака», — добавили в пресс-службе.

Фигурантов дела признали виновными в покушении на контрабанду наркотических средств, а также по статьям УК РФ о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере. Об этом написал «Интерфакс».

История началась в 2018 году, когда российские и аргентинские спецслужбы обнаружили в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе 367 килограммов кокаина.