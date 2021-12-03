Обвиняемые по делу о ЧП на шахте «Листвяжная» обжаловали арест
Защита обвиняемых по делу о ЧП на шахте «Листвяжная» подала жалобы на их арест
Адвокаты всех обвиняемых по делу об аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе обжаловали их арест. Об этом в Центральном районном суде Кемерова сообщили РИА «Новости».
«Вопрос будет разрешаться судом вышестоящей инстанции в соответствии с законодательством», — сообщили в Центральном районном суде.
Авария на шахте в Кемеровской области произошла 25 ноября. По предварительной версии, причиной стал взрыв метана. Погиб 51 человек, еще около сотни пострадали.
По факту случившегося открыли уголовное дела. В рамках расследования были задержаны директор «Листвяжной» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименок. Им предъявили обвинение по статье о нарушении требований промышленной безопасности. Также следствие инициировало дело о халатности в отношении двух инспекторов Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокурова и Вячеслава Семыкина.
Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Глава государства назвал причины трагедии на «Листвяжной».
В пятницу, 3 декабря, в Кузбассе проходят траурные мероприятия по погибшим.