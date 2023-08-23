Криминал 23 августа 2023, 14:24 Обвиняемую в убийстве военкора Татарского переведут в СИЗО Петербурга — СМИ «112»: подозреваемую в убийстве Татарского Трепову переместят в СИЗО Петербурга Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Следствие по делу Дарьи Треповой* завершилось в Москве, подсудимую в скором времени этапируют в СИЗО-3 Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Дело Треповой*, которую обвинили в убийстве военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), будет рассматривать Первый Западный окружной военный суд, отметили авторы статьи.

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Подсудимая на публичной встрече с Татарским в рамках клуба «Кибер Фронт Z» передала ему статуэтку, начиненную взрывчаткой. В результате взрыва пострадали 42 человека, Татарский погиб.

Трепова* подтвердила информацию о том, что она принесла статуэтку, однако вину в убийстве не признала.

Следственный комитет предъявил Треповой* обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. По слова председателя СКР Александра Бастрыкина, обвиняемую завербовали в соцсетях.

* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.