Криминал 25 апреля 2023, 18:56 Обвиняемую в убийстве младенца в туалете поезда на МЦК арестовали Суд арестовал обвиняемую в убийстве младенца в туалете поезда на МЦК Скриншот видео/Telegram Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

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Женщину, обвиняемую в убийстве своего новорожденного ребенка в туалете поезда «Ласточка» на МЦК, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Меру пресечения женщине вынес Лефортовский суд Москвы. Фигурантке уголовного дела предъявили обвинения по статье об убийстве малолетнего.

Она пробудет в СИЗО до 24 июня. Расследование продолжается.

Ранее задержанная рассказала на допросе, что 23 апреля ехала в поезде «Ласточка». В пути у нее начались роды. Женщина отправилась в туалет. Там родила ребенка, а затем расправилась с младенцем. По ее словам, для убийства она использовала ножницы. Тело убитого новоиспеченная мать выбросила в мусорку, где его позже и обнаружили. У младенца были порезы в области шеи, а во рту торчал комок бумаги.