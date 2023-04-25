Криминал 25 апреля 2023, 18:22 Обвиняемую в убийстве младенца в туалете «Ласточки» на МЦК доставили в суд Лефортовский суд изберет меру пресечения обвиняемой в убийстве младенца в «Ласточке»

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Мать, обвиняемую в жестоком убийстве новорожденного ребенка в туалете поезда «Ласточка», доставили в Лефортовский районный суд Москвы. Женщине изберут меру пресечения, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ранее следователь ходатайствовал об аресте женщины. Против нее возбудили дело об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

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На допросе она рассказала, что ехала на «Ласточке» по МЦК от станции «Новохохловская». В дороге почувствовала, что начинаются роды. После этого женщина направилась в туалет, там самостоятельно родила ребенка и убила его ножницами. Тело младенца выбросила в мусорное ведро.

При осмотре погибшего обнаружили ранение в области шеи. Во рту у ребенка был комок бумаги. В рамках расследования назначили ряд экспертиз. Все обстоятельства случившегося продолжают устанавливать следователи.