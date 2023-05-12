Криминал 12 мая 2023, 19:46 Обвиняемую в убийстве четырехлетнего ребенка арестовали в Москве Суд арестовал обвиняемую в убийстве четырехлетнего сына в Москве

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Суд заключил под стражу женщину, подозреваемую в убийстве своего четырехлетнего ребенка. Ей предъявили обвинение, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. Во время заседания фигурантка дела высказывалась против ареста.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в квартире жилого дома на Рублевском шоссе 11 мая. По подозрению в убийстве ребенка задержали его 42-летнюю мать. Правоохранители возбудили уголовное дело.

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На месте происшествия следователи обнаружили кухонный нож со следами крови. На теле погибшего мальчика также были следы удушения. В настоящее время расследование дела продолжается.

В прокуратуре обратили внимание, что женщина состояла на учете в одном из столичных психо-неврологических диспансеров. Весной 2012 года она согласилась на лечение и ее уведомили о характере заболевания. Несмотря на это у нее было водительское удостоверение, которое ей выдали в 2017 году.

Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при получении женщиной водительского удостоверения.