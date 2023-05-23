23 мая 2023, 19:29
Обвиняемую в смертельной поножовщине москвичку отправили в СИЗО
Суд арестовал москвичку по делу об убийстве сожителя на Шоссейной улице
Суд арестовал жительницу Москвы, обвиняемую в убийстве своего сожителя в доме на Шоссейной улице. Об избрании меры пресечения сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Под стражей женщина пробудет до 21 июля 2023 года. В ходе судебного заседания ей предъявили обвинение по статье об убийстве.
Реклама
Обвиняемая рассказала, что 21 мая находилась в состоянии алкогольного опьянения в квартире на Шоссейной улице. В доме были ее мать и сожитель. Между ними вспыхнул конфликт на бытовой почве.
Тогда, по словам фигурантки дела, она взяла на кухне нож и ударила сожителя в живот, нанеся проникающее колото-резанное ранение. Мужчина скончался на месте преступления.
При этом женщина возражала против избрания ей меры пресечения в виде ареста.
За это преступление москвичке грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.
Убийства
Суд
Москва 2023
Реклама
Реклама