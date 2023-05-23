Криминал 23 мая 2023, 19:29 Обвиняемую в смертельной поножовщине москвичку отправили в СИЗО Суд арестовал москвичку по делу об убийстве сожителя на Шоссейной улице

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Суд арестовал жительницу Москвы, обвиняемую в убийстве своего сожителя в доме на Шоссейной улице. Об избрании меры пресечения сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Под стражей женщина пробудет до 21 июля 2023 года. В ходе судебного заседания ей предъявили обвинение по статье об убийстве.

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Обвиняемая рассказала, что 21 мая находилась в состоянии алкогольного опьянения в квартире на Шоссейной улице. В доме были ее мать и сожитель. Между ними вспыхнул конфликт на бытовой почве.

Тогда, по словам фигурантки дела, она взяла на кухне нож и ударила сожителя в живот, нанеся проникающее колото-резанное ранение. Мужчина скончался на месте преступления.

При этом женщина возражала против избрания ей меры пресечения в виде ареста.

За это преступление москвичке грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.